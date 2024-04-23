Рада уволила больше половины членов Счетной палаты

Чем занимается Счетная палата

Отметим, что Счетная палата - это орган, членов которого определяет Верховная рада. Он полностью подчиненный парламенту. Главная функция Счетной палаты - финансово-бюджетный контроль.

Фактически орган проводит экспертизы и анализ госбюджета. В частности, он контролирует поступление средств в государственный бюджет и дальнейшее их использование.

В конце 2023 года Рада назначила четырех членов Счетной палаты. Это произошло, несмотря на то, что западные партнеры просили Украину не торопиться с таким решением. Сегодня, 23 апреля, тех людей, которых назначили в конце 2023-го, не увольняли.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.