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Рада уволила больше половины членов Счетной палаты

Фото: Рада уволила больше половины членов Счетной палаты (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Верховная рада Украины уволила семь членов Счетной палаты. У них закончился срок полномочий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа от партии "Голос" Ярослава Железняка в Telegram.

По его словам, "за" увольнение проголосовали 264 парламентария. 

Железняк уточнил, что речь идет про:

  • Виктора Богуна;
  • Андрея Дидыка;
  • Василия Невидомого;
  • Ирину Иванову;
  • Цезаря Огонь;
  • Игоря Яремчука;
  • Андрея Майснера. 

Теперь в Счетной палате осталось только пять членов. По словам Железняка, в Раде рассчитывают, что Счетная палата все еще сможет принимать решения с таким составом. 

Чем занимается Счетная палата

Отметим, что Счетная палата - это орган, членов которого определяет Верховная рада. Он полностью подчиненный парламенту. Главная функция Счетной палаты - финансово-бюджетный контроль.

Фактически орган проводит экспертизы и анализ госбюджета. В частности, он контролирует поступление средств в государственный бюджет и дальнейшее их использование.

В конце 2023 года Рада назначила четырех членов Счетной палаты. Это произошло, несмотря на то, что западные партнеры просили Украину не торопиться с таким решением. Сегодня, 23 апреля, тех людей, которых назначили в конце 2023-го, не увольняли.

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