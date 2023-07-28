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Рада звернулася до світової спільноти щодо забезпечення обміну захисників Маріуполя

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Україна, П'ятниця 28 липня 2023 12:00
Рада звернулася до світової спільноти щодо забезпечення обміну захисників Маріуполя Фото: Рада звернулася до світової спільноти щодо забезпечення обміну захисників Маріуполя (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Верховна Рада звернулася до світової спільноти щодо забезпечення обміну та повернення в Україну військовополонених захисників Маріуполя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram народного депутата Ярослава Железняка.

Відповідний проєкт постанови підтримали 293 народних депутатів.

Зокрема, Рада звернулася до Організації Об'єднаних Націй (ООН), парламентів та урядів країн, Міжнародного комітету Червоного Хреста та Незалежної міжнародної медичної гуманітарної організації "Лікарі без кордонів".

Полонені з "Азовсталі"

Після важких героїчних боїв за Маріуполь навесні 2022 року 2,5 тисячі українські військових покинули завод "Азовсталь", після чого опинилися у російському полоні.

Україні вдалося звільнити п'ятьох українських командирів, які за домовленостями перебували у Туреччині й вже повернулися на Батьківщину, та ще низку бійців. Країна й надалі працює над визволенням своїх героїв.

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