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Рада обратилась к мировому сообществу по обеспечению обмена защитников Мариуполя

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Украина, Пятница 28 июля 2023 12:00
Рада обратилась к мировому сообществу по обеспечению обмена защитников Мариуполя Фото: Рада обратилась к мировому сообществу по обеспечению обмена защитников Мариуполя (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Верховная Рада обратилась к мировому сообществу по обеспечению обмена и возвращения в Украину военнопленных защитников Мариуполя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram народного депутата Ярослава Железняка.

Соответствующий проект постановления поддержали 293 народных депутата.

В частности, Рада обратилась к Организации Объединенных Наций (ООН), парламентам и правительствам стран, Международному комитету Красного Креста и Независимой международной медицинской гуманитарной организации "Врачи без границ".

Пленные из "Азовстали"

После тяжелых героических боев за Мариуполь весной 2022 года 2,5 тысячи украинских военных покинули завод "Азовсталь", после чего оказались в российском плену.

Украине удалось освободить пятерых украинских командиров, которые по договоренностям находились в Турции и уже вернулись на Родину, и еще ряд бойцов. Страна продолжает работать над освобождением своих героев.

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Обмен пленными Верховная рада Война России против Украины защитники Мариуполя
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