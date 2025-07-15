Рада знову продовжила воєнний стан та мобілізацію: нові терміни

Рада проголосувала за два законопроєкти №13471 та №13472. Продовження воєнного стану підтримали 320 народних депутатів, а мобілізації - 304. Один парламентар (Олексій Гончаренко) - проти.

Фото: Рада підтримала продовження воєнного стану та мобілізації (t.me/yzheleznyak)

Парламент проголосував за продовження воєнного стану та загальної мобілізації вже 16-й раз з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський вніс до Ради два законопроєкти про продовження терміну дії воєнного стану і загальної мобілізації 14 липня.

Глава держави запропонував парламенту продовжити воєнний стан та мобілізацію на 90 днів, з 7 серпня до 5 листопада 2025 року. Тепер після рішення Ради президент має підписати вказані законопроєкти.