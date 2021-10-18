Рада зимой вернется к отмене сезонного перевода часов

По его словам, голосовать за отмену перевода часов, когда Украина перешла на летнее время, не имело смысла.

"Потому что идеология, которая закладывалась в этот документ, - сохранить естественное для Украины время +2, а это зимнее время. Поэтому, я думаю, что после того, как Украина перейдет на зимнее время, эта дискуссия должна быть снова поднята ", - отметил Стефанчук.

Он уточнил, что дискуссия будет вестись в соответствии с решениями Европейского союза.

Отметим, Украина перейдет на зимнее время в ночь на 31 октября - часы нужно будет перевести на один час назад.