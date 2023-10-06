Рада збільшила видатки на оборону більш ніж на 300 млрд гривень

Верховна рада України ухвалила закон про збільшення видатків державного бюджету у 2023 році більш ніж на 300 млрд гривень, в основному - на оборону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на члена фінансового комітету Верховної ради Ярослава Железняка в Telegram.
За його даними, законопроект №10038 в цілому підтримали 313 народних депутатів.
Як зазначила голова Бюджетного комітету Роксолана Підласа, після 11,5 годин обговорення в Раді та голосування за поправки в законопроекті не відбулось ніяких суттєвих змін.
Закон збільшує видатки цьогорічного бюджету на 317 млрд гривень.
На потреби оборони виділяється 303 млрд гривень, зокрема для:
Водночас до другого читання скоротили обсяг збільшення видатків для Бюро економічної безпеки на 95,2 млн грн (до 220 млн грн)
Крім того, збільшуються видатки на:
Планується скорочення інших видатків на 11,4 млрд гривень, в основному за рахунок зменшення видатків на обслуговування державного боргу (на 10,7 млрд гривень).
Кабмін затвердив проект бюджету на 2024 рік та визначив головним пріоритетом оборону, витрати на яку становитимуть половину бюджету. На оборону та безпеку виділять 1 трильйон 685 млрд гривень.