Рада збільшила видатки на оборону більш ніж на 300 млрд гривень

За його даними, законопроект №10038 в цілому підтримали 313 народних депутатів.

Як зазначила голова Бюджетного комітету Роксолана Підласа, після 11,5 годин обговорення в Раді та голосування за поправки в законопроекті не відбулось ніяких суттєвих змін.

Закон збільшує видатки цьогорічного бюджету на 317 млрд гривень.

На потреби оборони виділяється 303 млрд гривень, зокрема для:

+195,7 млрд гривень - ЗСУ,

+39,7 млрд гривень - Національної гвардії,

+20,4 млрд гривень - Державної прикордонної служби,

+19 млрд гривень - Національної поліції,

+13,2 млрд гривень - закупівлі та модернізації військової техніки та озброєння ЗСУ,

+4,4 млрд гривень - Мінстратегпрому на виробництво в Україні зброї та боєприпасів,

+4,2 млрд гривень - СБУ,

+2,5 млрд гривень - ГУР МО,

+2,1 млрд гривень - Державній спеціальної служби транспорту Міноборони,

+ 570,2 млн гривень - Держспецзв'язку,

+ 500,7 млн гривень - Службі зовнішньої розвідки,

+ 230,5 млн гривень - Управлінню державної охорони,

+151 млн гривень - винагорода курсантам системи МВС.

Водночас до другого читання скоротили обсяг збільшення видатків для Бюро економічної безпеки на 95,2 млн грн (до 220 млн грн)

Крім того, збільшуються видатки на:

+16,5 млрд гривень - допомогу на проживання внутрішньо переміщеним особам,

+5,97 млрд гривень - на "швидке відновлення" (грант Європейського Союзу),

+1,2 млрд гривень - МЗС, зокрема, для дипломатичних установ в країнах Африки та Аравійського півострова, а також для супроводу України в справах проти Росії в Міжнародному суді ООН та Арбітражних трибуналах з морського права,

+552,8 млн гривень - видання шкільних підручників для 5 і 6 класу.

Планується скорочення інших видатків на 11,4 млрд гривень, в основному за рахунок зменшення видатків на обслуговування державного боргу (на 10,7 млрд гривень).

Кабмін затвердив проект бюджету на 2024 рік та визначив головним пріоритетом оборону, витрати на яку становитимуть половину бюджету. На оборону та безпеку виділять 1 трильйон 685 млрд гривень.