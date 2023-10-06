Рада увеличила расходы на оборону более чем на 300 млрд гривен

Верховная рада Украины приняла закон об увеличении расходов государственного бюджета в 2023 году более чем на 300 млрд гривен, в основном - на оборону.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на члена финансового комитета Верховной рады Ярослава Железняка в Telegram.
По его данным, законопроект №10038 в целом поддержали 313 народных депутатов.
Как отметила глава Бюджетного комитета Роксолана Пидласа, после 11,5 часов обсуждения в Раде и голосования за поправки в законопроекте не произошло никаких существенных изменений.
Закон увеличивает расходы бюджета этого года на 317 млрд гривен.
На нужды обороны выделяется 303 млрд гривен, в том числе для:
В то же время, к второму чтению сократили объем увеличения расходов для Бюро экономической безопасности на 95,2 млн грн (до 220 млн грн)
Кроме того, увеличиваются расходы на:
Планируется сокращение других расходов на 11,4 млрд гривен, в основном за счет уменьшения расходов на обслуживание государственного долга (на 10,7 млрд гривен).
Кабмин утвердил проект бюджета на 2024 год и определил главным приоритетом оборону, расходы на которую составят половину бюджета. На оборону и безопасность выделят 1 триллион 685 млрд. гривен.