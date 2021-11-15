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Коли Рада займеться держбюджетом-2022: Стефанчук назвав дату

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Україна, Понеділок 15 листопада 2021 11:21
Коли Рада займеться держбюджетом-2022: Стефанчук назвав дату Фото: голова Верховної ради Руслан Стефанчук (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Верховна рада розгляне проект державного бюджету на 2022 рік на наступному пленарному тижні (30 листопада - 3 грудня). Рада вже ухвалила документ в першому читанні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера парламенту Руслана Стефанчука під час погоджувальної ради, яка транслювалася на Youtube.

"Наступний пленарний тиждень, скоріше за все, буде бюджетним. Наступний, не цей", - сказав він.

Нагадаємо, Верховна рада 2 листопада схвалила висновки та пропозиції до проекту закону про державний бюджет України на 2022 рік як Бюджетні висновки Ради. Постановою доручається Кабінету міністрів підготувати держбюджет до другого читання у двотижневий строк.

Згідно з Регламентом Ради, після ухвалення висновків в цілому проект закону про державний бюджет на наступний рік вважається прийнятим у першому читанні.

Відповідно до Регламенту, проект закону про державний бюджет України на наступний рік розглядається за процедурою трьох читань. Після представлення народні депутати, комітети формують свої пропозиції до проекту не пізніше 1 жовтня. Верховна рада розглядає проект закону про держбюджет у першому читанні не пізніше 20 жовтня. Розгляд у другому читанні завершується не пізніше 20 листопада. Остаточно закон про державний бюджет України приймається Верховною радою до 1 грудня.

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