Рада завтра соберется на внеочередное заседание: что рассмотрят

Верховная рада Украины завтра, 16 декабря, соберется на внеочередное заседание. На нем намерены проголосовать изменения в государственный бюджет для погашения долгов по зарплатам перед шахтерами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram нардепа от "Слуги народа" Александра Качуры.
В частности, нардеп опубликовал распоряжение спикера Рады Руслана Стефанчука о созыве внеочередного заседания, которое начнется сразу после закрытия очередного пленарного заседания.
Депутаты рассмотрят изменения в закон о бюджете на 2021 год для погашения задолженности по зарплатам перед горняками государственных шахт.
Фото: распоряжение о созыве внеочередного заседания (t.me/kachuratut)