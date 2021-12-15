UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Рада завтра соберется на внеочередное заседание: что рассмотрят

Автор: Юлия Бойко

Верховная рада Украины завтра, 16 декабря, соберется на внеочередное заседание. На нем намерены проголосовать изменения в государственный бюджет для погашения долгов по зарплатам перед шахтерами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram нардепа от "Слуги народа" Александра Качуры.

В частности, нардеп опубликовал распоряжение спикера Рады Руслана Стефанчука о созыве внеочередного заседания, которое начнется сразу после закрытия очередного пленарного заседания.

Депутаты рассмотрят изменения в закон о бюджете на 2021 год для погашения задолженности по зарплатам перед горняками государственных шахт.

Фото: распоряжение о созыве внеочередного заседания (t.me/kachuratut)

Читайте РБК-Украина в Google News
Верховная рада