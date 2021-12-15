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Рада завтра збереться на позачергове засідання: що розглянуть

Автор: Юлія Бойко

Верховна рада України завтра, 16 грудня, збереться на позачергове засідання. На ньому мають намір проголосувати зміни до державного бюджету для погашення боргів із заробітних плат перед шахтарями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram нардепа від "Слуги народу" Олександра Качури.

Зокрема, нардеп опублікував розпорядження спікера Ради Руслана Стефанчука про скликання позачергового засідання, яке почнеться відразу після закриття чергового пленарного засідання.

Депутати розглянуть зміни до закону про бюджет на 2021 рік для погашення заборгованості із зарплат перед гірниками державних шахт.

Фото: розпорядження про скликання позачергового засідання (t.me/kachuratut)

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Верховна рада