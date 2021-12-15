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Рада завтра соберется на внеочередное заседание: что рассмотрят

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Киев, Среда 15 декабря 2021 12:50
Рада завтра соберется на внеочередное заседание: что рассмотрят Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Верховная рада Украины завтра, 16 декабря, соберется на внеочередное заседание. На нем намерены проголосовать изменения в государственный бюджет для погашения долгов по зарплатам перед шахтерами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram нардепа от "Слуги народа" Александра Качуры.

В частности, нардеп опубликовал распоряжение спикера Рады Руслана Стефанчука о созыве внеочередного заседания, которое начнется сразу после закрытия очередного пленарного заседания.

Депутаты рассмотрят изменения в закон о бюджете на 2021 год для погашения задолженности по зарплатам перед горняками государственных шахт.

Рада завтра соберется на внеочередное заседание: что рассмотрят

Фото: распоряжение о созыве внеочередного заседания (t.me/kachuratut)

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