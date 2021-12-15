ru ua
Ср, 15 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Рада завтра збереться на позачергове засідання: що розглянуть

Новость на русском →
Київ, Середа 15 грудня 2021 12:50
Рада завтра збереться на позачергове засідання: що розглянуть Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Верховна рада України завтра, 16 грудня, збереться на позачергове засідання. На ньому мають намір проголосувати зміни до державного бюджету для погашення боргів із заробітних плат перед шахтарями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram нардепа від "Слуги народу" Олександра Качури.

Зокрема, нардеп опублікував розпорядження спікера Ради Руслана Стефанчука про скликання позачергового засідання, яке почнеться відразу після закриття чергового пленарного засідання.

Депутати розглянуть зміни до закону про бюджет на 2021 рік для погашення заборгованості із зарплат перед гірниками державних шахт.

Рада завтра збереться на позачергове засідання: що розглянуть

Фото: розпорядження про скликання позачергового засідання (t.me/kachuratut)

Читайте РБК-Україна в Google News
Верховна рада
NEWS
Кабмін продовжує адаптивний карантин в Україні до 31 березня
Кабмін продовжує адаптивний карантин в Україні до 31 березня
DAILY
Мала доза. Як у світі щеплюють дітей від COVID і що планують в Україні
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Мала доза. Як у світі щеплюють дітей від COVID і що планують в Україні