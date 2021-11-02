Рада завтра рассмотрит отставки в Кабмине: кого будут увольнять
В среду, 3 ноября, Верховная рада рассмотрит кадровые вопросы в правительстве. Ожидается, что депутаты отправят в отставку пятерых министров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram представителя Кабмина в Раде Тараса Мельничука.
По его словам, на завтрашнем пленарном заседании депутаты рассмотрят увольнение следующих министров:
- Романа Абрамовского с поста главы министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины;
- Алексея Любченко с должности первого вице-премьер-министра - министра экономики;
- Алексея Резникова с поста вице-премьер-министра - министра по реинтеграции временно оккупированных территорий;
- Олега Урусского с должности вице-премьер-министра - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности;
- Андрея Тарана с поста министра обороны Украины.
Напомним, на этой неделе Рада может заменить пятерых членов Кабмина. О том, какие ожидаются перестановки в правительстве - в материале РБК-Украина.