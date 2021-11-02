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Рада завтра розгляне відставки в Кабміні: кого звільнятимуть

Автор: Дмитрий Кузнецов

У середу, 3 листопада, Верховна рада розгляне кадрові питання в уряді. Очікується, що депутати відправлять у відставку п'ятьох міністрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram представника Кабміну в Раді Тараса Мельничука.

За його словами, на завтрашньому пленарному засіданні депутати розглянуть звільнення наступних міністрів:

  • Романа Абрамовського з поста глави Міністерства захисту навколишнього середовища та природних ресурсів України;
  • Олексія Любченка з посади першого віцепрем'єр-міністра - міністра економіки;
  • Олексія Рєзнікова з посади віцепрем'єр-міністра - міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій;
  • Олега Уруського з посади віцепрем'єр-міністр - міністра з питань стратегічних галузей промисловості;
  • Андрія Тарана з поста міністра оборони України.

Нагадаємо, цього тижня Рада може замінити п'ятьох членів Кабміну. Про те, які очікуються перестановки в уряді - у матеріалі РБК-Україна.

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