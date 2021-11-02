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Рада завтра рассмотрит отставки в Кабмине: кого будут увольнять

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Киев, Вторник 02 ноября 2021 19:11
Рада завтра рассмотрит отставки в Кабмине: кого будут увольнять Фото: Рада завтра рассмотрит отставки в Кабмине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В среду, 3 ноября, Верховная рада рассмотрит кадровые вопросы в правительстве. Ожидается, что депутаты отправят в отставку пятерых министров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram представителя Кабмина в Раде Тараса Мельничука.

По его словам, на завтрашнем пленарном заседании депутаты рассмотрят увольнение следующих министров:

  • Романа Абрамовского с поста главы министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины;
  • Алексея Любченко с должности первого вице-премьер-министра - министра экономики;
  • Алексея Резникова с поста вице-премьер-министра - министра по реинтеграции временно оккупированных территорий;
  • Олега Урусского с должности вице-премьер-министра - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности;
  • Андрея Тарана с поста министра обороны Украины.

Напомним, на этой неделе Рада может заменить пятерых членов Кабмина. О том, какие ожидаются перестановки в правительстве - в материале РБК-Украина.

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