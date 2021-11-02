ru ua
Вт, 02 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Рада завтра розгляне відставки в Кабміні: кого звільнятимуть

Новость на русском →
Київ, Вівторок 02 листопада 2021 19:11
Рада завтра розгляне відставки в Кабміні: кого звільнятимуть Фото: Рада завтра розгляне відставки в Кабміні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У середу, 3 листопада, Верховна рада розгляне кадрові питання в уряді. Очікується, що депутати відправлять у відставку п'ятьох міністрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram представника Кабміну в Раді Тараса Мельничука.

За його словами, на завтрашньому пленарному засіданні депутати розглянуть звільнення наступних міністрів:

  • Романа Абрамовського з поста глави Міністерства захисту навколишнього середовища та природних ресурсів України;
  • Олексія Любченка з посади першого віцепрем'єр-міністра - міністра економіки;
  • Олексія Рєзнікова з посади віцепрем'єр-міністра - міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій;
  • Олега Уруського з посади віцепрем'єр-міністр - міністра з питань стратегічних галузей промисловості;
  • Андрія Тарана з поста міністра оборони України.

Нагадаємо, цього тижня Рада може замінити п'ятьох членів Кабміну. Про те, які очікуються перестановки в уряді - у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кабінет Міністрів України Верховна рада
NEWS
Нардепів та журналістів пускатимуть до Ради лише з COVID-сертифікатом
Нардепів та журналістів пускатимуть до Ради лише з COVID-сертифікатом
DAILY
Жива зброя. Хто стоїть за кризою мігрантів біля кордонів ЄС і чи загрожує вона Україні
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Жива зброя. Хто стоїть за кризою мігрантів біля кордонів ЄС і чи загрожує вона Україні