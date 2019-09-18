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Рада может завтра рассмотреть закон о столице

Новости » Политика    18.09.2019 - 12:52
Рада может завтра рассмотреть закон о столице
Фото: Давид Арахамия (РБК-Украина)

Закон о столице завтра могут принять в первом чтении

Верховная рада Украины может рассмотреть законопроект о столице на пленарном заседании 19 сентября. Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, на завтра запланировано рассмотрение законопроекта о реформе прокуратуры.

"Завтра будет о прокуратуре, о судах, о приватизации, о паевых взносах. Возможно, о ЦИК и, возможно, о столице", - отметил Арахамия.

Напомним, ранее сообщалось, что на сайте Верховной рады появился текст проекта закона "О столице Украины - городе-герое Киеве". Согласно законопроекту, должности городского головы Киева и главы КГГА будут разделены, а внеочередные выборы мэра Киева пройдут уже 8 декабря.

До этого замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявлял о планах обновить закон о столице. По его словам, это необходимо, чтобы вернуть Киеву самоуправление. Ранее также стало известно, что Кабинет министров Украины назначил проверку Киевской городской государственной администрации. Инициатива была одобрена на фоне того, что правительство одобрило увольнение действующего мэра Киева Виталия Кличко с должности главы КГГА.

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