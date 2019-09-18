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Рада може завтра розглянути закон про столицю

Новини » Політика    18.09.2019 - 12:52
Рада може завтра розглянути закон про столицю
Фото: Давид Арахамія (РБК-Україна)

Закон про столицю завтра можуть прийняти в першому читанні

Верховна рада України може розглянути законопроект про столицю на пленарному засіданні 19 вересня. Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, на завтра заплановано розгляд законопроекту про реформу прокуратури.

"Завтра буде про прокуратуру, про суди, про приватизацію, про пайові внески. Можливо, про ЦВК і, можливо, про столицю", - зазначив Арахамія.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на сайті Верховної ради з'явився текст проекту закону "Про столицю України - місто-герой Київ". Відповідно до законопроекту, посади міського голови Києва та голови КМДА будуть розділені, а позачергові вибори мера Києва пройдуть вже 8 грудня.

До цього заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявляв про плани оновити закон про столицю. За його словами, це необхідно, аби повернути Києву самоврядування. Раніше також стало відомо, що Кабінет міністрів України призначив перевірку Київської міської державної адміністрації. Ініціатива була схвалена на тлі того, що уряд схвалив звільнення чинного мера Києва Віталія Кличка з посади голови КМДА.

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