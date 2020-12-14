ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Рада завтра может продлить особый статус ОРДЛО, - Разумков

Автор: Юлия Струк

Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что Верховная рада на этой неделе рассмотрит закон о продлении особого статуса Донбасса. Рассмотрение должно состояться во вторник, 15 декабря.

Самые читаемые новости

Об этом он сказал в ходе заседания согласительного совета парламента.

"Важным вопросом будет вопрос о продлении особого статуса. Он завтра выносится на рассмотрение Верховной рады Украины", - отметил спикер парламента.

Напомним, представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по Донбассу, глава парламентского комитета по правовой политике Андрей Костин заявил, что Раде необходимо продлить действие нынешнего закона об особом порядке местного самоуправления ОРДЛО для продолжения переговорного процесса по Донбассу.

Как писало РБК-Украина, изменения в закон об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей пока не планируют вносить. Это возможно лишь при условии прогресса в переговорном процессе в ТКГ по Донбассу.

Так, на прошлой неделе замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук анонсировала, что парламент может рассмотреть законопроект о продлении особого статуса Донбасса 15 декабря.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Верховная РадаОРДЛОДмитрий Разумков