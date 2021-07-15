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Рада завтра первым вопросом рассмотрит назначение главы МВД

Автор: Дмитрий Левицкий

Верховная рада завтра, 16 июля, проголосует за назначение нового министра внутренних дел Украины. Этот вопрос будет первым в повестке дня завтрашнего пленарного заседания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный портал ВР.

Завтра народные депутаты сначала проголосуют за назначение Дениса Монастырского новым главой МВД, а уже потом начнут рассматривать другие вопросы повестки дня.

Как известно, сегодня Рада уволила с должности главы МВД Арсена Авакова. Он находился на посту главы МВД более 7 лет. Аваков занимал должность министра в четырех правительствах и работал при правлении двух президентов.

Решение о своей отставке Аваков принял вчера, 14 июля. Он написал заявление и объявил об этом на сайте МВД и на своей странице в Facebook. Своей мотивации Аваков не объяснил.

Напомним, отставку Авакова с поста главы МВД поддержали более 290 парламентариев.

Больше о перестановке в руководстве МВД читайте в материале "Мирный развод. Почему Аваков ушел в отставку и будут ли другие ротации во власти".

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Министерство внутренних дел УкраиныназначениеДенис МонастырскийВерховная рада