Рада завтра первым вопросом рассмотрит назначение главы МВД

Верховная рада завтра, 16 июля, проголосует за назначение нового министра внутренних дел Украины . Этот вопрос будет первым в повестке дня завтрашнего пленарного заседания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный портал ВР .

Завтра народные депутаты сначала проголосуют за назначение Дениса Монастырского новым главой МВД, а уже потом начнут рассматривать другие вопросы повестки дня.

Как известно, сегодня Рада уволила с должности главы МВД Арсена Авакова. Он находился на посту главы МВД более 7 лет. Аваков занимал должность министра в четырех правительствах и работал при правлении двух президентов.

Решение о своей отставке Аваков принял вчера, 14 июля. Он написал заявление и объявил об этом на сайте МВД и на своей странице в Facebook. Своей мотивации Аваков не объяснил.