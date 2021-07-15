Рада завтра першим питанням розгляне призначення глави МВС

Верховна рада завтра, 16 липня, проголосує за призначення нового міністра внутрішніх справ України . Це питання буде першим у порядку денному завтрашнього пленарного засідання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний портал ВР .

Завтра народні депутати спочатку проголосують за призначення Дениса Монастирського новим главою МВС, а вже потім почнуть розглядати інші питання порядку денного.

Як відомо, сьогодні Рада звільнила з посади глави МВС Арсена Авакова. Він перебував на посаді очільника МВС понад 7 років. Аваков обіймав посаду міністра у чотирьох урядах та працював при правлінні двох президентів.

Рішення про свою відставку Аваков ухвалив вчора, 14 липня. Він написав заяву та оголосив про це на сайті МВС та на своїй сторінці у Facebook. Своєї мотивації Аваков не пояснив.