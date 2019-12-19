Рада завтра будет голосовать за изменения в Конституцию по децентрализации

Верховная рада в пятницу может проголосовать законопроект изменений в Конституцию в части децентрализации. Об этом заявил заместитель председателя комитета по вопросам государственной власти, народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Качура, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, сейчас председатель комитета собирает необходимые подписи для того, чтобы завтра законопроект рассматривался в зале.

"Вчера на комитете мы его не отклонили. Вчера на комитете просто не хватило голосов для поддержки. Потому что вчера была драка в комитете по аграрной политике и много наших представителей фракции пошли туда, чтобы защитить представителей комитета. Во время того, как происходила схватка как раз задали проект на голосование и не хватило голосов", - заявил Качура.

Ранее сообщалось, что 18 декабря Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Верховной рады не поддержал законопроект №2598 о внесении изменений в Конституцию относительно децентрализации власти.

РБК-Украина писало, что Комитет по вопросам правовой политики рекомендует Верховной раде направить проект закона о внесении изменений к Конституции относительно децентрализации в Конституционный суд Украины.

Напомним, ранее Корниенко заявил, что в законопроекте президента Зеленского об изменениях к Конституции по децентрализации нет никаких особых статусов ни для каких регионов Украины.