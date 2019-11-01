Рада заслушает отчет главы АМКУ на следующей пленарной неделе

Верховная рада Украины заслушает отчет главы Антимонопольного комитета Украины о выполнении возложенных на него полномочий на следующей пленарной неделе, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, соответствующий проект постановления №2306 поддержали 328 депутатов Рады.

"Заслушать на пленарном заседании Верховной рады Украины 14 ноября 2019 года отчет председателя Антимонопольного комитета Украины о выполнении возложенных на него полномочий по соблюдению законодательства о защите экономической конкуренции. По результатам рассмотрения отчета дать оценку деятельности председателя Антимонопольного комитета по поводу возложенных на него полномочий", - указано в тексте постановления.

Напомним, в Верховной раде Украины в четверг, 24 октября, зарегистрирован проект постановления №2306 "О заслушивании отчета главы Антимонопольного комитета Украины". Авторы постановления - глава комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус и председатель комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха.

Как писало РБК-Украина ранее, в июле 2019 года президент Владимир Зеленский уволил Андрея Вовка с должности заместителя главы Антимонопольного комитета Украины - государственного уполномоченного. Кроме того, глава государства уволил Агию Загребельского и Валерия Полюховича с должностей государственных уполномоченных Антимонопольного комитета Украины.

Так, в октябре Зеленский подписал указы о назначении двух государственных уполномоченных АМКУ. Президент назначил государственными уполномоченными Сергея Тыщика и Дарью Чередниченко. При этом уточняется, что Чередниченко также назначена заместителем главы АМКУ.