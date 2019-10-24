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Раде предлагают заслушать отчет главы АМКУ

Новости » Политика    24.10.2019 - 18:47
Раде предлагают заслушать отчет главы АМКУ
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

В парламенте зарегистрирован соответствующий проект постановления

В Верховной раде Украины в четверг, 24 октября, зарегистрирован проект постановления №2306 "О заслушивании отчета главы Антимонопольного комитета Украины". Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.

В настоящий момент текст постановления отсутствует на сайте ВР. Последний этап прохождения документа - передан на рассмотрение руководству.

Авторы постановления - глава комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус и председатель комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха.

Напомним, в июле 2019 года президент Владимир Зеленский уволил Андрея Вовка с должности заместителя главы Антимонопольного комитета Украины - государственного уполномоченного. Кроме того, глава государства уволил Агию Загребельского и Валерия Полюховича с должностей государственных уполномоченных Антимонопольного комитета Украины.

Как писало РБК-Украина, в октябре президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о назначении двух государственных уполномоченных АМКУ. Зеленский назначил государственными уполномоченными Сергея Тыщика и Дарью Чередниченко. При этом уточняется, что Чередниченко также назначена заместителем главы АМКУ.

Добавим, АМКУ предупредил о штрафах за срыв отопительного сезона компании-теплопоставщики, которые являются монополистами. В комитете предупредили, что штраф составит до 10% дохода за последний отчетный год.

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