Рада заслушает Климкина по поводу использования диппаспортов нардепами в пятницу

Фото: Ирина Геращенко (rada.gov.ua)

Геращенко попросила Гройсмана предоставить главе МИД слово в ходе традиционного часа вопросов к правительству

В пятницу Верховная рада может заслушать министра иностранных дел Павла Климкина по поводу использования дипломатических паспортов народными депутатами в частных поездках. Об этом в ходе согласительного совета сообщила первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко, передает корреспондент РБК-Украина.

Геращенко подчеркнула, что депутаты от разных фракций пользуются дипломатическими паспортами во время частных поездок в разные города и страны.

"Я также обращаюсь к главе правительства с просьбой, чтобы в пятницу во время традиционного часа вопросов к правительству мы предоставили слово министру иностранных дел для того, чтобы он напомнил народным депутатам правила пользования дипломатическими паспортами. Ведь у нас есть недопустимые случаи, когда депутаты от различных фракций пользуются дипломатическими паспортами во время частных поездок в разные города, столицы и континенты. Хочу подчеркнуть, что не стоит размахивать (диппаспортами, - ред.) перед лицом полиции в Грузии или еще где-то", - подчеркнула первый вице-спикер ВР.

Как писало РБК-Украина в ноябре прошлого года, Украина инициирует введение биометрического визового режима для дипломатов Российской Федерации (РФ) и для всех российских граждан в целом.

Напомним, в начале 2016 года Министерство иностранных дел Украины аннулировало дипломатические и служебные паспорта 230 представителей прошлой и нынешней власти.