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Рада заслухає Клімкіна щодо використання диппаспортів нардепами у п'ятницю

Новини » Політика    15.01.2019 - 12:07
Рада заслухає Клімкіна щодо використання диппаспортів нардепами у п'ятницю
Фото: Ірина Геращенко (rada.gov.ua)

Геращенко попросила Гройсмана надати главі МЗС слово у ході традиційної години запитань до уряду

У п’ятницю Верховна рада може заслухати міністра закордонних справ Павла Клімкіна щодо використання дипломатичних паспортів народними депутатами у приватних поїздках. Про це під час погоджувальної ради повідомила перший віце-спікер Верховної ради Ірина Геращенко, передає кореспондент РБК-Україна.

Геращенко підкреслила, що депутати від різних фракцій користуються дипломатичними паспортами під час приватних поїздок у різні міста та країни.

"Я також звертаюсь до голови уряду з проханням, щоб у п’ятницю під час традиційної години запитань до уряду ми надали слово міністру закордонних справ для того, щоб він нагадав народним депутатам правила користування дипломатичними паспортами. Адже ми маємо неприпустимі випадки, коли депутати від різних фракцій користуються дипломатичними паспортами під час приватних поїздок у різні міста, столиці і континенти. Хочу наголосити, що не варто розмахувати (диппаспортами, -ред.) перед обличчям поліції у Грузії чи ще десь", - підкреслила перший віце-спікер ВР.

Як писало РБК-Україна у листопаді минулого року, Україна ініціює введення біометричного візового режиму для дипломатів Російської Федерації (РФ) і для всіх російських громадян у цілому.

Нагадаємо, на початку 2016 року Міністерство закордонних справ України анулювало дипломатичні та службові паспорти 230 представників минулої і нинішньої влади.

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