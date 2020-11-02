Рада может запретить продажу электронных сигарет украинцам до 18 лет, но не сразу

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Комитет Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендует парламенту запретить продажу электронных сигарет украинцам до 18 лет. При этом предлагается предусмотреть переходный период.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

"Члены комитета обсудили подготовленный ко второму чтению законопроект №3628. Комитет рекомендует Верховной раде принять законопроект во втором чтении и в целом как закон с учетом переходного периода 18 месяцев", - указано в сообщении.

Закон предлагает запретить продажу электронных сигарет лицам, не достигшим 18 лет, наряду с традиционными табачными изделиями. Планируется запретить и продажу товаров детского ассортимента, имитирующих табачные изделия или электронные сигареты.

Напомним, в Украине намерены запретить продажу электронных сигарет украинцам в возрасте до 18 лет. Верховная рада приняла за основу соответствующий проект закона авторства Кабинета министров №3628. За документ проголосовали 272 нардепа.

Как писало РБК-Украина, данный проект закона Кабмин внес в Раду в начале июня.

Кроме того, в конце 2019 года КМУ под председательством Алексея Гончарука инициировал изменения в законодательство об обороте электронных сигарет в Украине.