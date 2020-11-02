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Рада може заборонити продаж електронних сигарет українцям до 18 років, але не відразу

Україна, Понеділок 02 листопада 2020 17:18
Рада може заборонити продаж електронних сигарет українцям до 18 років, але не відразу
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Комітет Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендує парламенту заборонити продаж електронних сигарет українцям до 18 років. При цьому пропонується передбачити перехідний період.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

"Члени комітету обговорили підготовлений до другого читання законопроект № 3628. Комітет рекомендує Верховній раді прийняти законопроект в другому читанні та в цілому як закон з урахуванням перехідного періоду 18 місяців", - вказано у повідомленні.

Закон пропонує заборонити продаж електронних сигарет особам, які не досягли 18 років, на рівні з традиційними тютюновими виробами. Планується заборонити і продаж товарів дитячого асортименту, що імітують тютюнові вироби або електронні сигарети.

Нагадаємо, в Україні мають намір заборонити продаж електронних сигарет українцям віком до 18 років. Верховна рада прийняла за основу відповідний проект закону авторства Кабінету міністрів №3628. За документ проголосували 272 нардепа.

Як писало РБК-Україна, даний проект закону Кабмін вніс у Раду на початку червня.

Крім того, в кінці 2019 року КМУ під головуванням Олексія Гончарука ініціював зміни до законодавства про оборот електронних сигарет в Україні.

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