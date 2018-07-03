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Рада запретила размещение рекламы на элементах контактной сети

НовостиПолитика    03.07.2018 - 17:36
Фото: парламент (РБК-Украина)
Фото: парламент (РБК-Украина)

За документ после нескольких неудачных попыток проголосовали 226 нардепов

Верховная рада Украины поддержала во втором чтении законопроект №3454 "О внесении изменений в закон "О рекламе" (относительно использования отдельных элементов благоустройства и контактной сети при осуществлении рекламной деятельности)", передает корреспондент РБК-Украина.

За документ после нескольких неудачных попыток проголосовали 226 нардепов.

"Фактически преобразование поддерживающих элементов контактной сети и опор наружного освещения в сплошную цепь рекламоносителей привело к недопустимому визуальному засорению наших улиц, площадей и майданов, искажению исторического и культурного ареалов украинских городов, пагубно влияет на целостное восприятие расположенных в городах архитектурных ансамблей, негативно сказывается на безопасности дорожного движения", - отмечали авторы проекта закона.

Предусматривается, что размещение рекламы и/или рекламных средств на поддерживающих, опорных и других элементах контактной сети, на средствах и оборудовании (в том числе опорах) наружного освещения, запрещается.

Отметим, что принятие этого законопроекта не потребует дополнительных расходов из государственного бюджета Украины.

Стоит подчеркнуть, что после голосования за документ из зала начали доноситься возгласы о неперсональном голосовании. Затем о нем заявил и глава ВР Андрей Парубий.

"Было неперсональное голосование", - отметил глава парламента.

После этого произошло голосование за возвращение к документу, такое предложение спикера поддержали лишь 133 депутата, после чего Парубий объявил о том, что закон все-таки принят.

"Я ставлю предложение вернуться к закону №3454… Прошу поддержать… 133 – зал отказался возвращаться к данному проекту закона, поэтому объявляю, что проект закона принят", - сказал спикер.

Напомним, парламенту предлагают определить языком рекламы украинский.

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Темы: Заседание Рады    Теги публикации: реклама, Верховная Рада  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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