Рада заборонила розміщення реклами на елементах контактної мережі

За документ після кількох невдалих спроб проголосували 226 нардепів

Верховна рада України підтримала в другому читанні законопроект №3454 "Про внесення змін до закону "Про рекламу" (щодо використання окремих елементів благоустрою та контактної мережі при здійсненні рекламної діяльності)", передає кореспондент РБК-Україна.

За документ після кількох невдалих спроб проголосували 226 нардепів.

"Фактично перетворення підтримуючих елементів контактної мережі і опор зовнішнього освітлення у суцільний ланцюг рекламоносіїв призвело до неприпустимого візуального засмічення наших вулиць, площ і майданів, спотворення історичного і культурного ареалів українських міст, що згубно впливає на цілісне сприйняття розташованих у містах архітектурних ансамблів, негативно позначається на безпеці дорожнього руху", - зазначали автори проекту закону.

Передбачається, що розміщення реклами та/або рекламних засобів на підтримуючих, опорних та інших елементах контактної мережі, на засобах та обладнанні (в тому числі опорах) зовнішнього освітлення, забороняється.

Відзначимо, що прийняття цього законопроекту не потребує додаткових витрат з державного бюджету України.

Варто підкреслити, що після голосування за документ із залу почали доноситися вигуки про неперсональне голосування. Потім про нього заявив і глава ВР Андрій Парубій.

"Було неперсональное голосування", - зазначив глава парламенту.

Після цього відбулося голосування за повернення до документа, таку пропозицію спікера підтримали лише 133 депутати, після чого Парубій оголосив про те, що закон все-таки прийнятий.

"Я ставлю пропозицію повернутися до закону №3454... Прошу підтримати... 133 - зал відмовився повертатися до даного проекту закону, тому оголошую, що проект закону прийнятий", - сказав спікер.

Нагадаємо, парламенту пропонують визначити мовою реклами українську.