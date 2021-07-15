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Рада запретила продажу лекарств детям

Автор: Юлия Струк, Анастасия Рокитна

Верховная рада запретила продажу лекарственных средств несовершеннолетним. Народные депутаты приняли во втором чтении законопроект №5122.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.

"За" проголосовал 341 нардеп.

Закон запрещает отпуск лекарств, в том числе с использованием информационно-коммуникационных систем дистанционным способом, малолетним лицам, а также доставку препаратов конечному потребителю - малолетний лицу.

"Если у лица, осуществляющего розничную торговлю лекарственными средствами и/или их доставку конечному потребителю, возникли сомнения относительно достижения 14-летнего возраста покупателем, такое лицо должно обратиться к покупателю с требованием предъявить паспорт гражданина Украины или другой документ, подтверждающий его возраст", - указано в законе.

В случае отказа покупателя предоставить такой документ лекарства такому лицу не продадут.

Напомним, ранее комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования рекомендовал Раде принять этот законопроект.

Кроме того, в Украине планируют штрафовать за продажу лекарств несовершеннолетним. ВР приняла за основу соответствующий законопроект №5123-1.

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