Рада запретила продажу лекарств детям

"За" проголосовал 341 нардеп.

Закон запрещает отпуск лекарств, в том числе с использованием информационно-коммуникационных систем дистанционным способом, малолетним лицам, а также доставку препаратов конечному потребителю - малолетний лицу.

"Если у лица, осуществляющего розничную торговлю лекарственными средствами и/или их доставку конечному потребителю, возникли сомнения относительно достижения 14-летнего возраста покупателем, такое лицо должно обратиться к покупателю с требованием предъявить паспорт гражданина Украины или другой документ, подтверждающий его возраст", - указано в законе.

В случае отказа покупателя предоставить такой документ лекарства такому лицу не продадут.