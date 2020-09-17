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Рада запретила депутатам иметь в подчинении близких лиц

Четверг 17 сентября 2020 15:20
Рада запретила депутатам иметь в подчинении близких лиц
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Верховная рада Украины запретила народным депутатам иметь в подчинении близких лиц. Соответствующий законопроект №2203 в целом поддержали 252 нардепа.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Закон предусматривает ограничение совместной работы близких лиц на должностях помощников-консультантов депутатов всех уровней. То есть, запрет иметь в подчинении близких лиц распространяется на народных депутатов Украины, депутатов Верховной рады Автономной Республики Крым, депутатов местных советов.

В пояснительной записке подчеркивается, что до этого нардепы не имели никаких ограничений при назначении себе как подчиненных лиц - помощников-консультантов - своих близких лиц.

"Это исключение, специально предусмотренное действующим законодательством для выборных должностей и их близких лиц, приводило к ряду историй с наймом к себе на работу близких лиц, которые могли получать доступ к бюджетным средствам - и это, в свою очередь, приводило к коррупционным рискам и потенциальным злоупотреблениям", - указано в ней.

Напомним, ранее ВР не разрешила брать народным депутатам помощников-консультантов без образования.

Как писало РБК-Украина, в конце прошлого года президент Владимир Зеленский одобрил закон, который разрешил помощникам депутатов Рады совместительство.

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