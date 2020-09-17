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Рада заборонила депутатам мати в підпорядкуванні близьких осіб

Четвер 17 вересня 2020 15:20
Рада заборонила депутатам мати в підпорядкуванні близьких осіб
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Верховна рада України заборонила народним депутатам мати в підпорядкуванні близьких осіб. Відповідний законопроект №2203 в цілому підтримали 252 нардепи.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Закон передбачає обмеження спільної роботи близьких осіб на посадах помічників-консультантів депутатів усіх рівнів. Тобто, заборона мати в підпорядкуванні близьких осіб поширюється на народних депутатів України, депутатів Верховної ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад.

У пояснювальній записці підкреслюється, що до цього нардепи не мали жодних обмежень щодо призначення собі як підпорядкованих осіб - помічників-консультантів - своїх близьких осіб.

"Цей виняток, спеціально передбачений чинним законодавством для виборних посад та їх близьких осіб, призводив до низки історій з найманням до себе на роботу близьких осіб, які могли отримувати доступ до бюджетних коштів - і це, своєю чергою, призводило до корупційних ризиків та потенційних зловживань", - вказано у ній.

Нагадаємо, раніше ВР не дозволила брати народним депутатам помічників-консультантів без освіти.

Як писало РБК-Україна, в кінці минулого року президент Володимир Зеленський схвалив закон, який дозволив помічникам депутатів Ради сумісництво.

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