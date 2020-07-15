Рада не разрешила нардепам брать себе помощников без образования

Нардепы не приняли соответствующий проект закона №3644
Верховная рада не разрешила брать народным депутатам помощников-консультантов без образования. Соответствующий законопроект №3644 не одобрили парламентарии.
Об этом сообщает РБК-Украина.
За принятие закона за основу проголосовали лишь 224 нардепа. Его направление на повторное первое чтение поддержали 280 парламентариев.
Сейчас закон определяет, что помощником-консультантом народного депутата может быть лишь гражданин Украины, имеющий среднее специальное или высшее образование и свободно владеющий государственным языком.
Данный же документ требование к образованию помощника нардепа исключает.
Также закон предлагает, чтобы остаток средств общего фонда, установленного на соответствующий год для оплаты труда помощников-консультантов, нардеп распределил на выплату денежной компенсации за неиспользованные помощниками дни ежегодного основного и дополнительного отпусков. Речь идет и о днях отпуска, которые помощник не использовал в прошлом году.
Напомним, в конце прошлого года президент Владимир Зеленский одобрил закон, который разрешил помощникам нардепов совместительство.
Как писало РБК-Украина, в конце октября закон о лишении нардепов выплат за прогулы вступил в силу.