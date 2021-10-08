Рада закрыла заседание, так и не выбрав вице-спикера, назначат 19 октября

Верховная рада закрыла заседание так и не назначив первого вице-спикера. Место в президии стало вакантным после назначения Руслана Стефанчука спикером парламента.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседание.
Решение закрыть заседание поддержали 226 нардепов. До этого парламентарии уже начали рассматривать вопрос назначение вице-спикера. На должность выдвинули две кандидатуры: Александр Корниенко ("Слуга народа") и София Федина ("Евросолидарность").
Нардепы решили вернуться к рассмотрению вопроса на следующем пленарном заседании - 19 октября.