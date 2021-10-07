Рада закрила засідання, так і не обравши нового спікера
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)
Верховна рада України закрила пленарне засідання 7 жовтня, так і не вибравши нового спікера. Розгляд кандидатур продовжиться завтра.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пленарне засідання.
Як заявила віце-спікер Олена Кондратюк, завтра продовжаться виступи народних депутатів в обговоренні питання призначення нового спікера. Вона також оголосила про закриття пленарного засідання, оскільки на 16:00 заплановане позачергове засідання.
Нагадаємо, раніше на пост спікера висунули Руслана Стефанчук ("Слуга народу"), Олексія Гончаренка ("Європейська солідарність"), Яну Зінкевич ("Європейська солідарність", Гео Лероса (позафракційний) і Ярослава Залізняка ("Голос"), але двоє останніх зняли свої кандидатури.