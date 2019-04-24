Рада майже закінчила розгляд правок до "мовного закону"

Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

Нардепи розглянули 2065 поправок з 2082 до "мовного закону" у вівторок

Верховна рада розглянула 2065 поправок до другого читання "мовного закону" - законопроекту "Про функціонування української мови як державної" у середу, 24 квітня. Про це повідомила перший віце-спікер ВР Ірина Геращенко, передає кореспондент РБК-Україна.

Всього до другого читання подано 2082 правки, нардепи пройшли 2065. Таким чином, зараз розглянуто понад 99% поправок.

"Нам залишилося 20 поправок. Буквально о 10:30 завтра Верховна рада може перейти до остаточного історичного голосування. Зупиняємося на поправці 2065, саме з неї ми почнемо завтра роботу", - сказала Геращенко.

Відзначимо, поправки розглядалися практично в порожньому сесійному залі.

Нагадаємо, у вівторок Верховна рада розглянула майже 95% поправок до другого читання "мовного закону" - законопроекту "Про функціонування української мови як державної". Зокрема, нардепи розглянули 1975 поправок з 2082 до другого читання закону.

Як писало РБК-Україна раніше, спікер Ради Андрій Парубій підкреслив, що зараз немає ризиків не прийняти "мовний закон". За його словами, більшість парламенту підтримує прийняття документу.

Глава парламенту заявив, що ВР буде голосувати за "мовний закон" у четвер, 25 квітня.

Додамо також, засідання профільного комітету, на якому буде обговорюватися остаточний варіант "мовного закону" відбудеться у середу, 24 квітня.