ua en ru
Ср, 20 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Рада закликатиме світ не визнавати Путіна легітимним президентом РФ, - нардеп

Вівторок 19 березня 2024 23:15
UA EN RU
Рада закликатиме світ не визнавати Путіна легітимним президентом РФ, - нардеп Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Верховна Рада України готує звернення до країн світу про невизнання диктатора Володимира Путіна легітимним президентом Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Комітету ВР з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександра Мережко в ефірі Радіо Свобода.

"Основний пункт, основна ідея цього звернення полягає в тому, щоби закликати країни світу, парламенти, держави не визнавати Путіна легітимним", - сказав Мережко.

Він зазначив, що таке звернення відображатиме спільну позицію депутатів Верховної Ради України.

"Один з ініціаторів - це голова Верховної Ради. Ну, і наш комітет. Я брав активну участь в опрацюванні цього важливого документу, у тому числі опозиція (брала участь)", - розповів голова комітету.

Мережко додав, що раніше була оприлюднена заява президента Парламентської асамблеї Ради Європи Теодороса Русопулоса, у якій той піддає сумніву легітимність виборів у Росії.

"Українська делегація була одним з ініціаторів закріплення в одній з резолюцій ПАРЄ заклику до невизнання Путіна легітимним. Тобто це результат діяльності української парламентської дипломатії. І я хотів би нагадати, що було ухвалено указ президента, в якому чітко сказано, що Путін не може розглядатися як представник Росії, з ним не можна вести переговори. Тобто це вже закріплено в правовій площині", - зазначив нардеп.

Вибори в Росії

На території Росії "вибори" проходили протягом трьох днів - від 15 по 17 березня 2024 року.

За словами представника Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Вадима Скібіцького, результати "виборів" вже заздалегідь були відомі в Кремлі.

Відповідно до результатів виборів, російський диктатор Володимир Путін нібито набрав 87,8% голосів.

Детальніше про результати "виборів Путіна", реакцію світу, сценарії того, як розвиватимуться подальші події, та про те, до чого варто готуватися нашій країні, - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Верховна рада Вибори в Росії
NEWS
Боєприпаси, ППО, F-16 і дрони. Умєров підбив підсумки ювілейного "Рамштайна"
Боєприпаси, ППО, F-16 і дрони. Умєров підбив підсумки ювілейного "Рамштайна"
DAILY
Транзит під час війни. Чи продовжить Україна постачання газу з РФ до ЄС без контракту з "Газпромом"
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Транзит під час війни. Чи продовжить Україна постачання газу з РФ до ЄС без контракту з "Газпромом"