Рада закликатиме світ не визнавати Путіна легітимним президентом РФ, - нардеп
Верховна Рада України готує звернення до країн світу про невизнання диктатора Володимира Путіна легітимним президентом Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Комітету ВР з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександра Мережко в ефірі Радіо Свобода.
"Основний пункт, основна ідея цього звернення полягає в тому, щоби закликати країни світу, парламенти, держави не визнавати Путіна легітимним", - сказав Мережко.
Він зазначив, що таке звернення відображатиме спільну позицію депутатів Верховної Ради України.
"Один з ініціаторів - це голова Верховної Ради. Ну, і наш комітет. Я брав активну участь в опрацюванні цього важливого документу, у тому числі опозиція (брала участь)", - розповів голова комітету.
Мережко додав, що раніше була оприлюднена заява президента Парламентської асамблеї Ради Європи Теодороса Русопулоса, у якій той піддає сумніву легітимність виборів у Росії.
"Українська делегація була одним з ініціаторів закріплення в одній з резолюцій ПАРЄ заклику до невизнання Путіна легітимним. Тобто це результат діяльності української парламентської дипломатії. І я хотів би нагадати, що було ухвалено указ президента, в якому чітко сказано, що Путін не може розглядатися як представник Росії, з ним не можна вести переговори. Тобто це вже закріплено в правовій площині", - зазначив нардеп.
Вибори в Росії
На території Росії "вибори" проходили протягом трьох днів - від 15 по 17 березня 2024 року.
За словами представника Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Вадима Скібіцького, результати "виборів" вже заздалегідь були відомі в Кремлі.
Відповідно до результатів виборів, російський диктатор Володимир Путін нібито набрав 87,8% голосів.
Детальніше про результати "виборів Путіна", реакцію світу, сценарії того, як розвиватимуться подальші події, та про те, до чого варто готуватися нашій країні, - у матеріалі РБК-Україна.
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