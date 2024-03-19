Рада будет призывать мир не признавать Путина легитимным президентом РФ, - нардеп

Верховная Рада Украины готовит обращение к странам мира о непризнании диктатора Владимира Путина легитимным президентом России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Комитета ВР по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александра Мережко в эфире Радио Свобода .

"Основной пункт, основная идея этого обращения состоит в том, чтобы призвать страны мира, парламенты, государства не признавать Путина легитимным", - сказал Мережко.

Он отметил, что такое обращение будет отражать общую позицию депутатов Верховной Рады Украины.

"Один из инициаторов - это председатель Верховной Рады. Ну, и наш комитет. Я активно участвовал в проработке этого важного документа, в том числе оппозиция (участвовала)", - рассказал глава комитета.

Мережко добавил, что ранее было обнародовано заявление президента Парламентской ассамблеи Совета Европы Теодороса Русопулоса, в котором тот подвергает сомнению легитимность выборов в России.

"Украинская делегация была одним из инициаторов закрепления в одной из резолюций ПАСЕ призыва к непризнанию Путина легитимным. То есть это результат деятельности украинской парламентской дипломатии. И я хотел бы напомнить, что был принят указ президента, в котором четко сказано, что Путин не может рассматриваться как представитель России, с ним нельзя вести переговоры. То есть это уже закреплено в правовой плоскости", - отметил нардеп.

Выборы в России

На территории России "выборы" проходили в течение трех дней - с 15 по 17 марта 2024 года.

По словам представителя Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Вадима Скибицкого, результаты "выборов" уже заранее были известны в Кремле.

Согласно результатам выборов, российский диктатор Владимир Путин якобы набрал 87,8% голосов.

Детальнее о результатах "выборов Путина", реакции мира, сценариях того, как будут развиваться дальнейшие события, и о том, к чему стоит готовиться нашей стране, - в материале РБК-Украина.