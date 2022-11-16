Рада закликає визнати Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк в Facebook .

"Ця страшна трагедія, яка спіткала Український народ у 1932-1933 роках забрала мільйони людських життів. Це одна з найбільш кровавих сторінок нашої історії українського народу. Скільки людей загинули від жахливої смерті внаслідок злочинної політики тоталітарного режиму. А тим часом кораблі, навантажені українським зерном відходили із українських портів. Це вкотре підтверджує умисне винищення Українського народу", - заявила Шуляк.

За її словами, на жаль, і сьогодні Україна знову потерпає від агресії зі сторони РФ. Тож для нас важлива підтримка демократичних держав світу, зокрема визнання ними геноцидом українського народу Голодомор 1932-1933 років в Україні.