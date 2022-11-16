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Рада призывает признать Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа

Фото: Верховная рада (Виталий Носач, РБК Украина)
Автор: Сергей Новиков

Верховная рада поддержала постановление №8199, в котором обратилась в парламенты государств мира о признании Голодомора 1932-1933 годов преступлением геноцида украинского народа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк в Facebook.

"Эта страшная трагедия, постигшая Украинский народ в 1932-1933 годах унесла миллионы человеческих жизней. Это одна из самых кровавых страниц нашей истории украинского народа. Сколько людей погибли от ужасной смерти в результате преступной политики тоталитарного режима. А между тем корабли, нагруженные украинским зерном отходили из украинских портов. Это еще раз подтверждает умышленное истребление Украинского народа", - заявила Шуляк.

По ее словам, к сожалению, и сегодня Украина снова страдает от агрессии со стороны РФ. Поэтому для нас важна поддержка демократических государств мира, в частности, признание ими геноцидом украинского народа Голодомор 1932-1933 годов в Украине.

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Верховная радаГолодомор