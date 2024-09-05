В Україні заборонили використання пальмової олії у харчовій продукції: чому це важливо

Чому забороняють пальмову олію

Як зазначають ініціатори законопроекту, згідно з висновками експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), вживання пальмової олії призводить до ожиріння та розвитку хронічних захворювань в глобальному масштабі, а її виробництво завдає шкоди природі.

Індустрію з виробництва та продажу пальмової олії порівнюють навіть з виробництвом тютюнових та алкогольних виробів (як за рівнем шкоди для здоров'я та навколишнього середовища, так і за зусиллями рекламних агентств і лобістів, які намагаються приховати від споживачів правду в гонитві за прибутком).

Що зміниться в Україні після набуття законом чинності

Законопроект, зокрема, передбачає підвищення якості харчових продуктів, гармонізацію українського законодавства у сфері дитячого харчування з вимогами ЄС.

Так, після набуття законом чинності, в Україні:

буде встановлено граничний вміст трансжирних кислот у харчових продуктах (не більше, ніж 2 грами на 100 грамів загальної кількості всіх жирів, що містяться в харчовому продукті)

буде заборонене використання пальмової олії у традиційних молочних продуктах

буде заборонене використання гідрогенізованої пальмової олії та інших гідрогенізованих рослинних жирів у дитячому харчуванні

буде заборонене використання гідрогенізованої пальмової олії у харчових продуктах (кондитерські вироби: шоколад, морозиво тощо)

оператори ринку при постачанні харчових продуктів іншим виробникам будуть зобов'язані надавати інформацію про кількість трансжирних кислот у таких продуктах

маркування харчової продукції, що містить пальмову олію, буде чітким і зрозумілим

Наразі документ ще має підписати президент. Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, але буде введено в дію через рік.