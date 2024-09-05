В Україні заборонили використання пальмової олії у харчовій продукції: чому це важливо

Верховна Рада схвалила законопроект, який забороняє використання пальмової олії у харчових продуктах. Зокрема, це стосуються дитячого харчування.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на відповідний законопроект.
Як зазначають ініціатори законопроекту, згідно з висновками експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), вживання пальмової олії призводить до ожиріння та розвитку хронічних захворювань в глобальному масштабі, а її виробництво завдає шкоди природі.
Індустрію з виробництва та продажу пальмової олії порівнюють навіть з виробництвом тютюнових та алкогольних виробів (як за рівнем шкоди для здоров'я та навколишнього середовища, так і за зусиллями рекламних агентств і лобістів, які намагаються приховати від споживачів правду в гонитві за прибутком).
Законопроект, зокрема, передбачає підвищення якості харчових продуктів, гармонізацію українського законодавства у сфері дитячого харчування з вимогами ЄС.
Так, після набуття законом чинності, в Україні:
Наразі документ ще має підписати президент. Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, але буде введено в дію через рік.
Пальмова олія - їстівна рослинна олія, яку отримують із плодів африканської олійної пальми.
Продукти з додаванням пальмової олії довго зберігаються, тримають форму завдяки тугій структурі та коштують недорого. Саме тому ця речовина є такою популярною серед виробників.
Водночас пальмова олія містить насичені жирні кислоти, тож вживання продуктів з її додаванням підвищує їх вміст в організмі вп'ятеро.
Це спричиняє збільшення рівня холестерину, посилює ризик захворювань серцево-судинної системи. Саме тому лікарі радять звести вживання продуктів із вмістом пальмової олії до мінімуму.
Містити пальмову олію може найчастіше молочна продукція, напівфабрикати, харчові продукти тривалого зберігання, печиво, хлібобулочні вироби, кондитерські вироби, маргарини тощо.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: сайти Верховної Ради та "Слуга Народу", проект закону №5148.
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