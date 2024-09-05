В Украине запретили использование пальмового масла в пищевой продукции: почему это важно

В каких продуктах может быть пальмовое масло

Пальмовое масло - съедобное растительное масло, получаемое из плодов африканской масличной пальмы.

Продукты с добавлением пальмового масла долго сохраняются, держат форму благодаря тугой структуре и стоят недорого. Именно поэтому это вещество так популярно среди производителей.

В то же время пальмовое масло содержит насыщенные жирные кислоты, поэтому употребление продуктов с его добавлением повышает их содержание в организме в пять раз.

Это приводит к увеличению уровня холестерина, усиливает риск заболеваний сердечно-сосудистой системы. Именно поэтому врачи советуют свести потребление продуктов с содержанием пальмового масла до минимума.

Содержать пальмовое масло может чаще всего молочная продукция, полуфабрикаты, пищевые продукты длительного хранения, печенье, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, маргарины и т.д.

При подготовке материала были использованы следующие источники: сайты Верховной Рады и "Слуга Народа", проект закона №5148.

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