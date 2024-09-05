В Украине запретили использование пальмового масла в пищевой продукции: почему это важно
Верховная Рада приняла законопроект, запрещающий использование пальмового масла в пищевых продуктах. В частности, это касается детского питания.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий законопроект.
Почему запрещают пальмовое масло
Как отмечают инициаторы законопроекта, согласно выводам экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), употребление пальмового масла приводит к ожирению и развитию хронических заболеваний в глобальном масштабе, а производство наносит вред природе.
Индустрию по производству и продаже пальмового масла сравнивают даже с производством табачных и алкогольных изделий (как по уровню вреда для здоровья и окружающей среды, так и по усилиям рекламных агентств и лоббистов, пытающихся скрыть от потребителей правду в погоне за прибылью).
Что изменится в Украине после вступления закона в силу
Законопроект предусматривает повышение качества пищевых продуктов, гармонизацию украинского законодательства в сфере детского питания с требованиями ЕС.
Так, после вступления закона в силу, в Украине:
- будет установлено предельное содержание трансжирных кислот в пищевых продуктах (не более 2 граммов на 100 граммов общего количества всех жиров, содержащихся в пищевом продукте)
- будет запрещено использование пальмового масла в традиционных молочных продуктах
- будет запрещено использование гидрогенизированного пальмового масла и других гидрогенизированных растительных жиров в детском питании
- будет запрещено использование гидрогенизированного пальмового масла в пищевых продуктах (кондитерские изделия: шоколад, мороженое и т.п.)
- операторы рынка при поставке пищевых продуктов другим производителям будут обязаны предоставлять информацию о количестве трансжирных кислот в таких продуктах
- маркировка пищевой продукции, содержащей пальмовое масло, будет четкой и понятной
Сейчас документ еще должен подписать президент. Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, но будет введен в действие через год.
В каких продуктах может быть пальмовое масло
Пальмовое масло - съедобное растительное масло, получаемое из плодов африканской масличной пальмы.
Продукты с добавлением пальмового масла долго сохраняются, держат форму благодаря тугой структуре и стоят недорого. Именно поэтому это вещество так популярно среди производителей.
В то же время пальмовое масло содержит насыщенные жирные кислоты, поэтому употребление продуктов с его добавлением повышает их содержание в организме в пять раз.
Это приводит к увеличению уровня холестерина, усиливает риск заболеваний сердечно-сосудистой системы. Именно поэтому врачи советуют свести потребление продуктов с содержанием пальмового масла до минимума.
Содержать пальмовое масло может чаще всего молочная продукция, полуфабрикаты, пищевые продукты длительного хранения, печенье, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, маргарины и т.д.
При подготовке материала были использованы следующие источники: сайты Верховной Рады и "Слуга Народа", проект закона №5148.
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