В Украине запретили использование пальмового масла в пищевой продукции: почему это важно

Верховная Рада приняла законопроект, запрещающий использование пальмового масла в пищевых продуктах. В частности, это касается детского питания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий законопроект .

Почему запрещают пальмовое масло

Как отмечают инициаторы законопроекта, согласно выводам экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), употребление пальмового масла приводит к ожирению и развитию хронических заболеваний в глобальном масштабе, а производство наносит вред природе.

Индустрию по производству и продаже пальмового масла сравнивают даже с производством табачных и алкогольных изделий (как по уровню вреда для здоровья и окружающей среды, так и по усилиям рекламных агентств и лоббистов, пытающихся скрыть от потребителей правду в погоне за прибылью).

Что изменится в Украине после вступления закона в силу

Законопроект предусматривает повышение качества пищевых продуктов, гармонизацию украинского законодательства в сфере детского питания с требованиями ЕС.

Так, после вступления закона в силу, в Украине:

будет установлено предельное содержание трансжирных кислот в пищевых продуктах (не более 2 граммов на 100 граммов общего количества всех жиров, содержащихся в пищевом продукте)

будет запрещено использование пальмового масла в традиционных молочных продуктах

будет запрещено использование гидрогенизированного пальмового масла и других гидрогенизированных растительных жиров в детском питании

будет запрещено использование гидрогенизированного пальмового масла в пищевых продуктах (кондитерские изделия: шоколад, мороженое и т.п.)

операторы рынка при поставке пищевых продуктов другим производителям будут обязаны предоставлять информацию о количестве трансжирных кислот в таких продуктах

маркировка пищевой продукции, содержащей пальмовое масло, будет четкой и понятной

Сейчас документ еще должен подписать президент. Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, но будет введен в действие через год.