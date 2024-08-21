Рада заборонила РПЦ, а Сирський показав карту операції ЗСУ в РФ: новини за 20 серпня

Верховна Рада підтримала заборону Російської православної церкви (РПЦ) та афілійованих з нею організацій в Україні. А Сирський показав карту операції ЗСУ в Курській області.
Більш детально про те, що сталося у вівторок, 20 серпня, - у матеріалі РБК-Україна.
За словами речника ВМС ЗСУ Дмитра Плетенчука, в Каспійській флотилії РФ зафіксовано два малі ракетні кораблі проєкту "Каракурт", які були перекинуті з Чорного моря. Ці кораблі оснащені "Калібрами", які можуть становити загрозу для України. Оскільки технічні характеристики цих ракет дозволяють здійснювати удари з акваторії Каспійського моря.
Під час засідання уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що за ініціативи президента Володимира Зеленського в структурі ЗСУ створений окремий рід військ - Сили безпілотних систем. За його словами, Україна - перша держава у світі, яка завершує їх комплектування.
"Вносимо відповідні зміни до закону про ЗСУ. Після голосування у парламенті та підпису президента процес правового оформлення нового роду військ буде завершений", - сказав Шмигаль.
Уряд України запровадив нову програму комплексного забезпечення, спрямованої на постачання води на території 9 областей. Також анонсовано будівництво водогону "Інгулець - Південне водосховище".
За його словами уряд оперативно розпочав будівництво водогону "Інгулець - Південне водосховище", і чотири нитки вже введено в дію.
У червні уряди країн ЄС погодилися спрямувати 1,4 млрд євро прибутку від заморожених російських активів на закупівлю зброї та іншу підтримку для України.
Міністерство оборони Чехії повідомило, що частина цих коштів буде використана на програму закупівлі артилерійських боєприпасів для України, яка фінансується західними партнерами і реалізується в різних країнах світу.
Згідно з картою, українські захисники знаходяться в 12 кілометрах від селища Глушково. Також вони контролюють Мартинівку, яка знаходиться на дорозі від Суджи до Курська.
Українські захисники продовжують операцію у Курській області. Подальші дії залежатимуть від оперативної обстановки, зазначив Сирський.
Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький зазначив, що в кінці тижня очікується певне спадання спеки, а також введення в роботу додаткових енергоблоків на певних електростанціях.
"І будемо сподіватись, що на наступному тижні вже обійдемося без відключень", - додав він.
Верховна Рада підтримала заборону Російської православної церкви (РПЦ) та афілійованих з нею організацій в Україні. Відповідний законопроект ухвалено у другому читанні.
Закон набирає чинності за місяць з дня опублікування. Відповідно, документ ще має підписати президент.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.