Рада запретила РПЦ, а Сырский показал карту операции ВСУ в РФ: новости за 20 августа

Война России против Украины: последние новости

Войска РФ ночью атаковали Киев дронами, а под утро - крылатыми ракетами типа "Искандер-К". Все цели уничтожило ПВО.

Российские военные обустроили свои лагеря на территории заповедника "Каменные Могилы" вблизи села Назаровка, Никольской части Мариупольского района.

РФ перебросила из Черного моря в Каспийское два ракетоносителя: есть ли угроза для Украины

По словам спикера ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука, в Каспийской флотилии РФ зафиксированы два малых ракетных корабля проекта "Каракурт" , которые были переброшены с Черного моря. Эти корабли оснащены "Калибрами", которые могут представлять угрозу для Украины. Поскольку технические характеристики этих ракет позволяют производить удары с акватории Каспийского моря.

Силы беспилотных систем в структуре ВСУ закрепят законом

Во время заседания правительства премьер-министр Денис Шмигаль рассказал, что по инициативе президента Владимира Зеленского в структуре ВСУ создан отдельный род войск – Силы беспилотных систем. По его словам, Украина – первое государство в мире, которое завершает их комплектование.

"Вносим соответствующие изменения в закон об ВСУ. После голосования в парламенте и подписи президента процесс правового оформления нового рода войск будет завершен", - сказал Шмигаль.

Правительство введет масштабные меры по обеспечению регионов водой: что планируется

Правительство Украины ввело новую программу комплексного обеспечения, направленную на поставку воды на территории 9 областей. Также анонсировано строительство водопровода "Ингулец - Южное водохранилище".

По его словам правительство оперативно приступило к строительству водопровода "Ингулец - Южное водохранилище", и четыре нити уже введены в действие.

Чехия приобретет боеприпасы для Украины за доходы от замороженных российских активов

В июне правительства стран ЕС согласились направить 1,4 млрд. евро прибыли от замороженных российских активов на закупку оружия и другую поддержку для Украины.

Министерство обороны Чехии сообщило, что часть этих средств будет использована на программу закупки артиллерийских боеприпасов для Украины, которая финансируется западными партнерами и реализуется в разных странах мира.

Сырский показал карту операции ВСУ в Курской области

Согласно карте, украинские защитники находятся в 12 километрах от поселка Глушково. Также они контролируют Мартыновку, которая находится на дороге Суджи до Курска.

Украинские защитники продолжают операцию в Курской области. Последующие действия будут зависеть от оперативной обстановки, отметил Сырский.

На следующей неделе, вероятно, удастся избежать отключения света, - глава "Укрэнерго"

Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий отметил, что в конце недели ожидается определенное убывание жары, а также введение в работу дополнительных энергоблоков на определенных электростанциях.

"И будем надеяться, что на следующей неделе уже обойдемся без отключений", - добавил он.

Рада запретила РПЦ. Что будет с Московским патриархатом

Верховная Рада поддержала запрет Русской православной церкви (РПЦ) и аффилированных с ней организаций в Украине. Соответствующий законопроект был принят во втором чтении.

Закон вступает в силу через месяц со дня опубликования. Соответственно документ еще должен подписать президент.

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