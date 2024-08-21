Рада заборонила РПЦ, а Сирський показав карту операції ЗСУ в РФ: новини за 20 серпня

Верховна Рада підтримала заборону Російської православної церкви (РПЦ) та афілійованих з нею організацій в Україні. А Сирський показав карту операції ЗСУ в Курській області.

Більш детально про те, що сталося у вівторок, 20 серпня, - у матеріалі РБК-Україна .

Війна Росії проти України: останні новини

Війська РФ вночі атакували Київ дронами, а під ранок - крилатими ракетами на кшталт "Іскандер-К". Всі цілі знищила ППО.

Російські військові облаштували свої табори на території заповідника "Кам'яні Могили" поблизу села Назарівка, Нікольської частини Маріупольського району.

РФ перекинула з Чорного моря до Каспійського два ракетоносії: чи є загроза для України

За словами речника ВМС ЗСУ Дмитра Плетенчука, в Каспійській флотилії РФ зафіксовано два малі ракетні кораблі проєкту "Каракурт", які були перекинуті з Чорного моря. Ці кораблі оснащені "Калібрами", які можуть становити загрозу для України. Оскільки технічні характеристики цих ракет дозволяють здійснювати удари з акваторії Каспійського моря.

Сили безпілотних систем в структурі ЗСУ закріплять законом

Під час засідання уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що за ініціативи президента Володимира Зеленського в структурі ЗСУ створений окремий рід військ - Сили безпілотних систем. За його словами, Україна - перша держава у світі, яка завершує їх комплектування.

"Вносимо відповідні зміни до закону про ЗСУ. Після голосування у парламенті та підпису президента процес правового оформлення нового роду військ буде завершений", - сказав Шмигаль.

Уряд запровадить масштабні заходи із забезпечення регіонів водою: що планується

Уряд України запровадив нову програму комплексного забезпечення, спрямованої на постачання води на території 9 областей. Також анонсовано будівництво водогону "Інгулець - Південне водосховище".

За його словами уряд оперативно розпочав будівництво водогону "Інгулець - Південне водосховище", і чотири нитки вже введено в дію.

Чехія придбає боєприпаси для України за доходи від заморожених російських активів

У червні уряди країн ЄС погодилися спрямувати 1,4 млрд євро прибутку від заморожених російських активів на закупівлю зброї та іншу підтримку для України.

Міністерство оборони Чехії повідомило, що частина цих коштів буде використана на програму закупівлі артилерійських боєприпасів для України, яка фінансується західними партнерами і реалізується в різних країнах світу.

Сирський показав карту операції ЗСУ в Курській області

Згідно з картою, українські захисники знаходяться в 12 кілометрах від селища Глушково. Також вони контролюють Мартинівку, яка знаходиться на дорозі від Суджи до Курська.

Українські захисники продовжують операцію у Курській області. Подальші дії залежатимуть від оперативної обстановки, зазначив Сирський.

Наступного тижня, ймовірно, вдасться уникнути відключень світла, - глава "Укренерго"

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький зазначив, що в кінці тижня очікується певне спадання спеки, а також введення в роботу додаткових енергоблоків на певних електростанціях.

"І будемо сподіватись, що на наступному тижні вже обійдемося без відключень", - додав він.

Рада заборонила РПЦ. Що буде з Московським патріархатом

Верховна Рада підтримала заборону Російської православної церкви (РПЦ) та афілійованих з нею організацій в Україні. Відповідний законопроект ухвалено у другому читанні.

Закон набирає чинності за місяць з дня опублікування. Відповідно, документ ще має підписати президент.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.