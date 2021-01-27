Рада провалила закон о самоуправлении медицинских профессий: что он предлагал

Верховная рада провалила закон о самоуправлении медицинских профессий. Народные депутаты отклонили законопроект №2445-д.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.

Документ за основу поддержали лишь 206 нардепов. А возвращение его на доработку в профильный комитет и авторам проекта закона - 220 и 222 парламентария соответственно.

"Законопроект отклонен", - подчеркнул спикер парламента Дмитрий Разумков.

Предлагалось создание организаций профессионального самоуправления медицинских профессий. Они должны были решать вопросы организации и деятельности медицинских и фармацевтических работников.

Эти организации в пределах своих полномочий осуществляют контроль по качеству оказания медицинской и фармпомощи и за соблюдением правил профессиональной этики медицинских и фармацевтических работников.

Закон предусматривал, что с медицинскими и фармацевтическими работниками может быть заключен контракт.

Текст присяги врача Украины должны были утверждать организации профессионального самоуправления медицинских профессий, а не Кабинет министров.

Закон предлагал ввести стандарты в области здравоохранения. Это нормативный документ, устанавливающий для общего и неоднократного использования правила, инструкции или характеристики о деятельности или ее результатах, касающихся здравоохранения.

Такие стандарты должны были применять на добровольной основе, кроме случаев, когда обязательность их применения установлена ​​актами Министерства здравоохранения.

Напомним, ранее Министерство здравоохранения Украины анонсировало внедрение электронного кабинета пациента.