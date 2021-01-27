Рада провалила закон про самоврядування медичних професій: що він пропонував

Верховна рада провалила закон про самоврядування медичних професій. Народні депутати відхилили законопроект №2445-д.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради.

Документ за основу підтримали лише 206 нардепів. А повернення його на доопрацювання у профільний комітет і авторам проекту закону - 220 і 222 парламентарії відповідно.

"Законопроект відхилений", - підкреслив спікер парламенту Дмитро Разумков.

Пропонувалося створення організацій професійного самоврядування медичних професій. Вони мали вирішувати питання організації та діяльності медичних та фармацевтичних працівників.

Ці організації у межах своїх повноважень здійснюють контроль щодо якості надання медичної та фармдопомоги та за дотриманням правил професійної етики медичних та фармацевтичних працівників.

Закон передбачав, що з медичними та фармацевтичними працівниками може бути укладено контракт.

Текст присяги лікаря України мали затверджувати організації професійного самоврядування медичних професій, а не Кабінет міністрів.

Закон пропонував запровадити стандарти у сфері охорони здоров'я. Це нормативний документ, що встановлює для загального і неодноразового використання правила, настанови або характеристики щодо діяльності чи її результатів, які стосуються охорони здоров’я.

Такі стандарти мали застосовувати на добровільній основі, крім випадків, коли обов’язковість їх застосування встановлена актами Міністерства охорони здоров'я.

Нагадаємо, раніше Міністерство охорони здоров'я України анонсувало впровадження електронного кабінету пацієнта.