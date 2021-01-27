Рада провалила закон о самоуправлении медицинских профессий: что он предлагал

Верховная рада провалила закон о самоуправлении медицинских профессий. Народные депутаты отклонили законопроект №2445-д.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.
Документ за основу поддержали лишь 206 нардепов. А возвращение его на доработку в профильный комитет и авторам проекта закона - 220 и 222 парламентария соответственно.
"Законопроект отклонен", - подчеркнул спикер парламента Дмитрий Разумков.
Предлагалось создание организаций профессионального самоуправления медицинских профессий. Они должны были решать вопросы организации и деятельности медицинских и фармацевтических работников.
Эти организации в пределах своих полномочий осуществляют контроль по качеству оказания медицинской и фармпомощи и за соблюдением правил профессиональной этики медицинских и фармацевтических работников.
Закон предусматривал, что с медицинскими и фармацевтическими работниками может быть заключен контракт.
Текст присяги врача Украины должны были утверждать организации профессионального самоуправления медицинских профессий, а не Кабинет министров.
Закон предлагал ввести стандарты в области здравоохранения. Это нормативный документ, устанавливающий для общего и неоднократного использования правила, инструкции или характеристики о деятельности или ее результатах, касающихся здравоохранения.
Такие стандарты должны были применять на добровольной основе, кроме случаев, когда обязательность их применения установлена актами Министерства здравоохранения.
Напомним, ранее Министерство здравоохранения Украины анонсировало внедрение электронного кабинета пациента.